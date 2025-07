Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Rondonópolis

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, prendeu na manhã desta quinta-feira (31.7), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido no estado do Acre. O foragido, de 24 anos, estava com mandado de prisão definitiva, decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado.

