Polícia Civil prende condenado por homicídio com armas e munições na zona rural de Comodoro

Um homem condenado por homicídio que estava foragido há sete anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (11.8), em operação realizada na zona rural de Comodoro. A ação resultou ainda na apreensão de armas de fogo e munições e na prisão em flagrante do suspeito pelo crime de posse irregular do armamento.

