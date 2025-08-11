Polícia Civil prende condenado por homicídio com armas e munições na zona rural de Comodoro
Um homem condenado por homicídio que estava foragido há sete anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (11.8), em operação realizada na zona rural de Comodoro. A ação resultou ainda na apreensão de armas de fogo e munições e na prisão em flagrante do suspeito pelo crime de posse irregular do armamento.
