Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas que estava foragido
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda-feira (11.8), um homem, de 25 anos, foragido da Justiça de Goiás, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
