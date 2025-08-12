Logo R7.com
Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas que estava foragido

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda...

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu, nesta segunda-feira (11.8), um homem, de 25 anos, foragido da Justiça de Goiás, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

