Polícia Civil prende dois envolvidos em extorsão e ataque a loja incendiada em Paranatinga

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (28.01), dois homens, de 24 e 25 anos, suspeitos de serem os autores dos ataques criminosos que destruiu uma loja de presentes e utilidades em Paranatinga (a 384 km de Cuiabá). Um foi detido em um posto de combustível, enquanto o outro foi localizado em uma tabacaria. Ambos tinham passagens pela polícia, um por tentativa de furto, e outro é um faccionado que estava com mandado de prisão em aberto na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projeto que libera crédito para quem pedir nota fiscal

