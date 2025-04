Polícia Civil prende dois foragidos da Operação Blood Money em Mato Grosso – MT

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, nesta segunda-feira (31), mais dois integrantes de uma facção criminosa investigada pela Operação Blood Money, deflagrada para combater crimes violentos na região norte do estado. As prisões foram realizadas por equipes da Delegacia de Tapurah, com apoio da Delegacia de Lucas do Rio Verde.

