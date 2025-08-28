Polícia Civil prende dois homens e apreende armas e munições em Cotriguaçu A Polícia Civil deflagrou, nessa quarta-feira (27.8), a Operação Invisível Revelado, que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão...

A Polícia Civil deflagrou, nessa quarta-feira (27.8), a Operação Invisível Revelado, que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de armas e munições. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Colniza, em operação conjunta com a Polícia Militar de Nova União.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: