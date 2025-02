Polícia Civil prende dois homens que agrediram esposas em Tangará da Serra Dois homens que agrediram suas companheiras foram presos em flagrante pela Polícia Civil, neste sábado (01.2), após o registro de ocorrências... Momento MT|Do R7 02/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 02/02/2025 - 14h07 ) twitter

Dois homens que agrediram suas companheiras foram presos em flagrante pela Polícia Civil, neste sábado (01.2), após o registro de ocorrências distintas de violência domestica, recebidas pelos policiais da Delegacia de Tangará da Serra. O primeiro caso foi denunciado por volta das 10 horas, quando a vítima compareceu à delegacia relatando que havia sofrido diversas agressões do seu companheiro durante a madrugada. A vítima apresentava diversos hematomas pelo corpo, e uma das lesões tinha o formato de uma mão, sendo visível as marcas dos dedos do agressor. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil e os detalhes das prisões consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende dois homens que agrediram esposas em Tangará da Serra

