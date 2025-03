Polícia Civil prende dois pistoleiros suspeitos de matar homem em Sorriso nesta sexta-feira (28)

Em menos de 12 horas, a Polícia Civil de Sorriso conseguiu identificar e prender dois suspeitos de envolvimento no homicídio de Jilvan João Rodrigues, de 31 anos. Além da prisão, os policiais conseguiram apreender a arma utilizada no crime. A vítima foi encontrada já sem vida, com evidentes sinais de perfuração de arma de fogo, no bairro Talismã, no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

Leia Mais em Momento MT: