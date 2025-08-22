Polícia Civil prende duas pessoas em operação para combater o tráfico de drogas em Rio Branco A Delegacia da Policia Civil de Rio Branco com atuação da Delegacia de São José dos Quatro Marcos e do CanilFron, deflagrou, nessa... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h59 ) twitter

A Delegacia da Policia Civil de Rio Branco com atuação da Delegacia de São José dos Quatro Marcos e do CanilFron, deflagrou, nessa quinta-feira (21.8), a Operação Primum, com foco no combate ao tráfico de drogas em Rio Branco (280 km de Cuiabá). As equipes policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa no Bairro Cidade Alta, em Rio Branco. Foram apreendidas três porções de maconha, com 848 gramas, 139 porções de pasta base de cocaína, com 78g, 13 pinos de cocaína, três plantas de cannabis sativa (maconha), uma porção de sementes de cannabis sativa, três celulares e R$ 1.311,90 em espécie. Diante das drogas encontradas, o casal que mora na casa, um homem de 22 anos e uma mulher de 27 anos, foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no combate ao tráfico de drogas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF investiga fraude em contrato de merenda escolar em Roraima

