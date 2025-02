Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende dupla envolvida em assassinato de duas jovens em Tangará da Serra Policiais da Delegacia de Tangará da Serra prenderam dois suspeitos de envolvimento no assassinato de duas jovens, cujos corpos foram...

Policiais da Delegacia de Tangará da Serra prenderam dois suspeitos de envolvimento no assassinato de duas jovens, cujos corpos foram encontrados em uma área de mata, no bairro Vila Nazaré, na noite de ontem. As vítimas tinham sinais de tortura, como queimaduras pelo corpo, e estavam amordaçadas. Elas foram identificadas como Anna Clara Ramos Felipe, de 18 anos, e Ayla Pereira dos Santos, 18 anos, nome social de Christian Pereira dos Santos.

