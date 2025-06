Polícia Civil prende dupla suspeita de tentativa de homicídio praticado contra três vítimas

Dois homens, de 35 e 39 anos, foram detidos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (4.6), em Nova Xavantina. Eles são suspeitos de tentar matar três pessoas, no bairro Deus é amor, no município. Conforme relato da primeira vítima, um idoso de 62 anos, a dupla chegou em sua residência, por volta do meio-dia. Um deles estava munido de um facão e começou desferir golpes contra ela, causando lesões na mão, no rosto e na cabeça.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: