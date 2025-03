Polícia Civil prende e autua mulher por atendimentos oftalmológicos irregulares em Comodoro A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Comodoro, prendeu, no final da tarde de quinta-feira (13.3), quatro pessoas suspeitas de... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Comodoro, prendeu, no final da tarde de quinta-feira (13.3), quatro pessoas suspeitas de realizar atendimentos oftalmológicos de maneira irregular. Fiscais tributários da prefeitura municipal também participaram da ação. Na ação, uma mulher, de 49 anos, foi autuada em flagrante por exercício ilegal da profissão, previsto no artigo 282 do Código Penal Brasileiro.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Competições esportivas de diferentes modalidades ocorrem neste fim de semana com o apoio do Governo de MT

“Mobilidade urbana vai além do BRT”, afirma Wilson Santos ao defender um plano viário para Cuiabá

Polícia Militar prende homem que agrediu companheira em Várzea Grande