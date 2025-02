Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende em Araputanga autor de homicídio ocorrido há quatro anos em Juína Policiais da Delegacia Regional de Juína cumpriram, nesta terça-feira (11.02), a prisão preventiva do autor de um homicídio ocorrido...

Policiais da Delegacia Regional de Juína cumpriram, nesta terça-feira (11.02), a prisão preventiva do autor de um homicídio ocorrido há quase quatro anos, no município. W.G.F.A, de 25 anos, foi localizado no município de Araputanga, na região oeste de Mato Grosso.

Leia Mais em Momento MT: