Polícia Civil prende em Barra do Garças foragido da Comarca de Ribeirão Cascalheira

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (03.4), em Barra do Garças, em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município. O foragido, de 29 anos, estava com o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira por descumprir medidas cautelares. Ele foi localizado pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças, em uma clínica de recuperação, após informações repassadas pela Delegacia de Ribeirão Cascalheira.

