Polícia Civil prende em flagrante autor de furto a loja de eletrodomésticos A Polícia Civil esclareceu um crime de furto ocorrido nesta manhã de sexta-feira (17.01), em Primavera do Leste, e prendeu o suspeito...

A Polícia Civil esclareceu um crime de furto ocorrido nesta manhã de sexta-feira (17.01), em Primavera do Leste, e prendeu o suspeito da ação criminosa. Após receber informações e realizar diligências, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos analisaram imagens das câmeras de monitoramento do local, o que possibilitou a identificação das características físicas do suspeito, que já cumpria monitoramento eletrônico por delito anterior.

