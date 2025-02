Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio em garimpo de Aripuanã

Momento MT |Do R7

Policiais civis da Delegacia de Aripuanã prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (03.02) o autor de um homicídio ocorrido horas antes, em uma região de garimpo do município. A equipe da delegacia foi acionada por volta das 06h40 informada do homicídio que vitimou Leonardo Costa da Silva, 39 anos. A vítima foi morta no garimpo da Coopemiga, a golpes de foice.

