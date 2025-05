Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio em Tapurah Um crime de homicídio com ocultação de cadáver ocorrido no município de Tapurah foi rapidamente esclarecido pela Polícia Civil, e um...

Um crime de homicídio com ocultação de cadáver ocorrido no município de Tapurah foi rapidamente esclarecido pela Polícia Civil, e um dos autores foi preso em flagrante. Na sexta-feira (23/05), o corpo da vítima, identificada como Josivaldo de Souza Rodrigues, de 46 anos, foi encontrado ainda em chamas em uma área rural de Tapurah. As diligências foram iniciadas após informações sobre um homem que estava muito nervoso, pedindo carona e dizendo que havia matado uma pessoa junto com um comparsa.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: