Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende em flagrante casal envolvido com o tráfico de drogas em Brasnorte Duas pessoas envolvidas com o tráfico e integrantes de facção criminosa, foram presas pela Polícia Civil, na segunda-feira (24.3),...

Duas pessoas envolvidas com o tráfico e integrantes de facção criminosa, foram presas pela Polícia Civil, na segunda-feira (24.3), no município de Brasnorte. Com o casal foi apreendida expressiva quantidade de diferentes entorpecentes. O trabalho faz parte da Operação Traditio Prohibitus, e foi deflagrado para apurar denúncia de um carregamento de droga que estaria na cidade para abastecer ponto de venda ilícita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: