Polícia Civil prende em flagrante homem que agrediu e ameaçou companheira em Lucas do Rio Verde

Policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (22), um homem de 28 anos pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a companheira. A vítima procurou a delegacia pela manhã e contou que convive com o suspeito há quatro anos e as agressões verbais e físicas começaram há algum tempo.

