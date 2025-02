Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende em flagrante homem que cometeu importunação sexual contra adolescente em via pública A equipe da Delegacia de Sorriso prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29.1) um jovem de 22 anos por importunar sexualmente uma...

A equipe da Delegacia de Sorriso prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (29.1) um jovem de 22 anos por importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos. Imagens de câmeras do Programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, flagraram a abordagem criminosa à vítima e auxiliaram as diligências da equipe do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual.

