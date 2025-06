Momento MT |Do R7

Polícia Civil prende em flagrante homem que furtou cartão de aproximação no interior de veículo Um homem suspeito de furtar um cartão de crédito do interior de um veículo e realizar diversas compras em um supermercado atacadista...

Um homem suspeito de furtar um cartão de crédito do interior de um veículo e realizar diversas compras em um supermercado atacadista foi preso em flagrante, na sexta-feira (26.6), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG). A ação do suspeito, de 37 anos, foi flagrada pelas câmeras de segurança do supermercado, sendo realizada a prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado.

