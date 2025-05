Polícia Civil prende em flagrante homem que realizou furto virtual de R$ 96,4 mil A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá), com apoio das Polícias Civis do Distrito Federal,... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h27 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá), com apoio das Polícias Civis do Distrito Federal, de Goiás e Militar de Goiás, prendeu, nessa terça-feira (6.5), um homem, de 26 anos, que furtou R$ 96,4 mil de uma vítima, um homem de 37 anos, por meio virtual. Segundo relato da vítima, por volta das 09h45, ele recebeu uma notificação através do aplicativo do banco informando sobre a realização de um pix no valor de R$ 96.484,51 de sua conta. Ele, no entanto, não havia feito essa transação e não conhecia o beneficiário.

