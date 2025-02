Polícia Civil prende em flagrante suspeito que tentou extorquir R$ 30 mil de vítima Policiais civis da Delegacia Especializada em Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá prenderam em flagrante, nesta terça-feira (11.... Momento MT|Do R7 12/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais civis da Delegacia Especializada em Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá prenderam em flagrante, nesta terça-feira (11.2), um suspeito de tentar aplicar um golpe em um morador da Capital. A vítima procurou a unidade especializada e detalhou que, após ter um envolvimento amoroso, passou a receber mensagens de um telefone em que o mensageiro dizia que a mulher com quem a vítima saiu era companheira de um integrante de uma facção. Para “resolver a situação”, ela deveria pagar R$ 30 mil, ou teria as fotos do relacionamento expostas. Saiba mais sobre essa história intrigante e os desdobramentos da investigação no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Seciteci divulga classificação de alunos para 640 vagas em cursos técnicos gratuitos

FICCO/Ilhéus realiza operação contra crime organizado em Itabuna/BA

FICCO/Ilhéus prende foragido por violência doméstica