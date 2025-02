Polícia Civil prende em Juína segundo executor de homem encontrado no Rio Juruena Policiais civis da Delegacia de Juína prenderam, nesta sexta-feira (07.02), o segundo executor do homicídio de uma vítima encontrada...

Policiais civis da Delegacia de Juína prenderam, nesta sexta-feira (07.02), o segundo executor do homicídio de uma vítima encontrada no Rio Juruena, no mês de dezembro passado. Fábio Bolsoni, de 38 anos, foi identificado nas investigações da Delegacia de Juína como o executor de Valdivino Gomes Ferreira, 35 anos. O corpo da vítima foi avistado por populares às margens do rio, já em processo de decomposição, e tinha os pés amarrados. Valdivino estava desaparecido desde 14 de dezembro.

