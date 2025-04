Polícia Civil prende em Nobres foragido por homicídio no Acre Um homem, foragido da Justiça pelo crime de homicídio ocorrido no Estado do Acre, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil...

Um homem, foragido da Justiça pelo crime de homicídio ocorrido no Estado do Acre, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta terça-feira (1º.4), em Nobres. O foragido, de 23 anos, estava com mandado de prisão decretado pela Vara Criminal de Senador Guiomard (AC). Ele foi capturado após informações da Polícia Civil do Acre indicarem, para a equipe de Delegacia de Nobres, que o procurado estava morando no município mato-grossense.

