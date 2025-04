Polícia Civil prende em Pedra Preta foragido por estupro de vulnerável em Alagoas A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (245 km de Cuiabá), prendeu, nessa terça-feira (16.4), um homem, de 60 anos,... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (245 km de Cuiabá), prendeu, nessa terça-feira (16.4), um homem, de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável. O suspeito estava foragido da Justiça de Alagoas e possuía um mandado de prisão expedido pela 14ª Vara Criminal – especializada em Crimes Contra Populações Vulneráveis, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL). A prisão ocorreu após trabalho de investigação, levantamento e monitoramento realizado pela equipe da Delegacia de Pedra Preta, cidade em que o homem foi localizado e preso. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Vereador tem mandato cassado pelo TRE por condenação criminal em 2º grau

Prefeitura mantém serviços essenciais durante o feriadão

PF prende homem em flagrante por pesca ilegal no Rio de Janeiro