Polícia Civil prende em Vila Rica foragido com mandado de prisão decretado pelo Estado de GO Um criminoso do Estado de Goias e que estava residindo no município de Vila Rica (1.259 km a nordeste de Cuiabá) fazendo uso de documento...

Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h58 )

