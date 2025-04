Polícia Civil prende envolvidos na morte de Miguel Ângelo e sequestro de seus filhos em Pedra Preta

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (245 km de Cuiabá), deflagrou, nessa terça-feira (15.4), a Operação Tribunal, que resultou na prisão dos suspeitos de envolvimento no homicídio de Miguel Ângelo da Silva Moreira, de 35 anos, e no sequestro e cárcere privado de seus três filhos, de 8, 11 e 13 anos. A ação faz parte da Operação Interpartes, iniciativa do Governo do Estado no combate às facções criminosas.

