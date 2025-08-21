Polícia Civil prende estuprador em comunidade rural em Chapada dos Guimarães
Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (20.8), em ação conjunta da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande e Delegacia de Chapada dos Guimarães.
