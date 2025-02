Polícia Civil prende ex-namorado por descumprimento de medidas protetivas

Momento MT |Do R7

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis prenderam em flagrante, na terça-feira (4.2), um homem, de 30 anos, por descumprimento de medida protetiva e ameaças contra a ex-namorada. A vítima, de 36 anos, procurou a DEDM de Rondonópolis para relatar que, desde o início do mês de janeiro, o ex-namorado vinha descumprindo as medidas protetivas impostas em conformidade com a Lei Maria da Penha.

Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: