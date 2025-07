Polícia Civil prende faccionado durante investigação de roubo a banco no interior de MT Um criminoso de alta periculosidade, membro de uma facção criminosa envolvido com crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa... Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h37 ) twitter

Um criminoso de alta periculosidade, membro de uma facção criminosa envolvido com crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (22.7), em Várzea Grande. O investigado, de 29 anos, teve o mandado de prisão decretado pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá, após ser identificado em investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O inquérito policial instaurado na GCCO tinha como objetivo apurar a existência de armas de fogo que seriam usadas em um roubo a banco na cidade de Tangará da Serra. Na ocasião, foram identificados suspeitos de envolvimento em crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Plano de Manejo do Córrego Lucas é apresentado a autoridades e instituições ligadas ao meio ambiente

