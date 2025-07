Polícia Civil prende faccionado envolvido com tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde Um faccionado, que atuava com o comércio de drogas em Lucas do Rio Verde foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira...

Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share