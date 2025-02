Polícia Civil prende faccionado foragido por homicídio qualificado em Sergipe

Momento MT |Do R7

As Polícias Civis de Mato Grosso e Sergipe prenderam, nesta sexta-feira (28.2), um homem, de 20 anos, em Aracaju (SE), investigado por envolvimento em um homicídio qualificado e por participação em uma facção criminosa com atuação na região do Araguaia mato-grossense.

