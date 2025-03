Polícia Civil prende família suspeita de vender drogas por rede social A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá), realizou, na noite... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h27 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá), realizou, na noite dessa terça-feira (18.3), a prisão de uma família suspeita de vender drogas por redes sociais. Na ação, foram presos em flagrante a mãe, de 50 anos, a filha, de 27, e o padrasto, de 23. A Derf monitorou a família e apurou que as drogas eram guardadas na casa da mãe e do padrasto. Já a jovem, de 27 anos, anunciava os entorpecentes no Facebook. Além disso, a mãe já era investigada por abastecer o tráfico de drogas da região de Vila Poroxo. Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende padrasto suspeito de estuprar e engravidar enteada

