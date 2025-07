Polícia Civil prende foragido da Justiça do Maranhão em Querência Um homem foragido da Justiça do Estado do Maranhão teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, na manhã de...

Um homem foragido da Justiça do Estado do Maranhão teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, na manhã de quinta-feira (17.7), em ação realizada pela equipe da Delegacia de Querência em parceria com a Polícia Civil maranhense. O foragido, de 21 anos, estava com o mandado de prisão expedido pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados, da Justiça do Maranhão, por crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas (nº 12.850/2013).

