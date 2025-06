Polícia Civil prende foragido da Justiça por tentativa de homicídio na zona rural de Confresa

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão, nesta terça-feira (10.6), de um homem apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de março, na zona rural de Confresa. A ordem judicial foi cumprida depois do trabalho de investigação e monitoramento realizado pelos investigadores do município.

