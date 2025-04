Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade procurado por homicídio Um homem foragido da Justiça, considerado de alta periculosidade, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (24.4), em ação... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h01 ) twitter

Um homem foragido da Justiça, considerado de alta periculosidade, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (24.4), em ação para cumprimento de mandado judicial. Após alguns dias de vigilância, o homem, de 37 anos, foi localizado pelos policiais civis da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande. O criminoso estava com a ordem de prisão preventiva decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande. Com extensa ficha criminal, o procurado é investigado pelos crimes de homicídio, sequestro, tortura, constituir organização criminosa e vilipêndio de cadáver. Um dos crimes praticado pelo suspeito foi o homicídio qualificado de um motorista de transporte por aplicativo, corrido em Várzea Grande, no ano de 2019. Jonas de Almeida Silva foi espancado até a morte e depois colocado no porta mala do seu veículo. Em seguida os criminosos atearam fogo no automóvel. Conforme investigação da Polícia Civil, a vítima tinha uma cliente que era esposa de um reeducando, integrante de facção criminosa, e o mesmo suspeitava que sua esposa estava se relacionando com a vítima. Em cumprimento ao mandado de prisão o suspeito foi conduzido até a Polinter para as providências cabíveis, e apresentado para audiência de custódia à disposição da Justiça. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Homem morre após acidente em tobogã de parque aquático em Nova Mutum; vítima era marido da secretária de Educação

