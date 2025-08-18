Polícia Civil prende foragido por roubo em Poconé
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé (105 km de Cuiabá), prendeu, na manhã desta segunda-feira (18.8), um homem, de 41 anos, que estava com mandado de prisão em aberto por roubo.
