Polícia Civil prende foragido por roubo em Poconé

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé (105 km de Cuiabá), prendeu, na manhã desta segunda-feira (18.8), um homem, de 41 anos, que estava com mandado de prisão em aberto por roubo.

