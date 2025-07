Polícia Civil prende foragido por tentativa de homicídio em Rondonópolis A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na tarde desta quarta-feira (... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h38 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na tarde desta quarta-feira (9.7), um homem de 37 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Primeira Vara Criminal de Rondonópolis. O suspeito é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em 15 de setembro de 2023, no bairro Jardim Primavera. Na ocasião, ele teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Carlos de Souza Ramos, então com 35 anos. A vítima foi socorrida a tempo e encaminhada ao atendimento médico, conseguindo sobreviver à tentativa de homicídio. Desde a data do crime, o investigado encontrava-se foragido. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à Penitenciária Regional Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), onde permanece à disposição da Justiça. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre o caso! Leia Mais em Momento MT: Girão cita ação da PF sobre emendas e diz que governo do Ceará deve se explicar

