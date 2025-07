Polícia Civil prende foragido que ameaçou matar ex-companheira em Alto Araguaia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia (420 km de Cuiabá), prendeu, na tarde desta terça-feira (1º.7), em Santa Rita do Araguaia (GO), um homem, de 42 anos, investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência. A vítima, residente de Ponte Branca (500 km de Cuiabá), relatou que conviveu com o suspeito por aproximadamente quatro anos e que, após o fim do relacionamento, passou a ser constantemente perseguida, ameaçada e agredida por ele.

