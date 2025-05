Polícia Civil prende gerente de fazenda em Poconé por provocar incêndio O gerente de uma fazenda situada na região do pantanal, no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá), foi preso em flagrante na...

O gerente de uma fazenda situada na região do pantanal, no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá), foi preso em flagrante na terça-feira (20.5), pela Polícia Civil, por promover queimada ilegal de madeira sem a devida autorização ambiental. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), durante fiscalização integrada com o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

