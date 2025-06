Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em aberto Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde, no momento que compareceu à oitiva policial, nesta terça-feira...

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde, no momento que compareceu à oitiva policial, nesta terça-feira (10.6), na unidade policial. A prisão foi em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva, proveniente da Comarca de Coxim (MS), em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Na época, o suspeito havia sido detido com 13 kg de maconha numa viagem de Ponta Porã a Coxim. Com a prisão, o suspeito foi mantido na delegacia à disposição da Justiça.

