Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável

Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h40 )

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (29.4), em Alta Floresta, por estupro de vulnerável. O suspeito tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, com sentença definitiva decorrente de condenação transitada em julgado pelo artigo 217A do Código Penal, que engloba, além do estupro, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, devendo cumprir a pena de de 14 anos, quatro meses e 24 dias, em regime fechado. Saiba mais sobre essa importante ação da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Thiago Silva defende duplicação da BR 163 entre Sinop e Guarantã do Norte

