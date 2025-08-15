Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil, na tarde de terça-feira (12.8), no município de Rio Branco...

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil, na tarde de terça-feira (12.8), no município de Rio Branco (356 km a oeste de Cuiabá), em ação para cumprimento de mandado judicial. O foragido, de 38 anos, estava com a ordem de prisão definitiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco. Ele foi condenado por estupro de vulnerável e sentenciado à pena de 20 anos de reclusão.

Leia Mais em Momento MT: