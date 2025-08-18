Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável e investigado por novo abuso A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (18.8), a prisão de um homem de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável e investigado...

A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (18.8), a prisão de um homem de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável e investigado por mais um crime sexual contra criança, em Várzea Grande.

