Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável e investigado por novo abuso
A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (18.8), a prisão de um homem de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável e investigado...
A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (18.8), a prisão de um homem de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável e investigado por mais um crime sexual contra criança, em Várzea Grande. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação policial! Leia Mais em Momento MT:
A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (18.8), a prisão de um homem de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável e investigado por mais um crime sexual contra criança, em Várzea Grande.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação policial!
Leia Mais em Momento MT: