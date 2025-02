Polícia Civil prende homem condenado por homicídio qualificado Um homem condenado a 12 anos de prisão e com mandado em aberto, foi preso pela Polícia Civil de Paranaíta, na tarde desta quinta-feira... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h26 ) twitter

Um homem condenado a 12 anos de prisão e com mandado em aberto, foi preso pela Polícia Civil de Paranaíta, na tarde desta quinta-feira (20.02). O procurado, de 44 anos, estava com a ordem de prisão por condenação decretada pelo crime de homicídio qualificado. O foragido foi surpreendido pela equipe em uma fazenda na zona rural do município de Jacareacanga (PA). No momento da abordagem ele tentou se esconder, porém foi detido. O preso foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

