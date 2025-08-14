Polícia Civil prende homem condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis cumpriu, na quarta-feira...

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Rondonópolis cumpriu, na quarta-feira (13.8), um mandado de prisão em desfavor de um homem de 34 anos, condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa importante ação da polícia.

Leia Mais em Momento MT: