Polícia Civil prende homem condenado por tentativa de homicídio praticada em 2011 Um homem condenado pela Justiça por tentativa de homicídio ocorrida em Rondonópolis no ano de 2011, foi preso pela Polícia Civil, na... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem condenado pela Justiça por tentativa de homicídio ocorrida em Rondonópolis no ano de 2011, foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (27.3), na cidade de Tangará da Serra. O foragido, de 53 anos, foi preso em ação conjunta da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis e da Delegacia Regional de Tangará da Serra. O acusado vinha sendo procurado desde 2023, após julgamento com sentença condenatória a pena de 16 anos de reclusão pelo crime tentado contra a vida, proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa prisão! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá convoca 55 candidatos aprovados para diversos cargos

SES faz captação de rins, fígado e córneas em Cuiabá

Bombeiros salvam bebê de três meses que engasgou durante a amamentação