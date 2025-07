Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de drogas em Alto Taquari Um homem condenado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (9.7), no município de Alto Taquari (479 km... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

Um homem condenado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (9.7), no município de Alto Taquari (479 km ao sul de Cuiabá), durante investigação para apurar crime de furto na cidade. O condenado, de 30 anos, estava com o mandado de prisão definitivo pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína. A equipe da Delegacia de Alto Taquari realizava diligência para esclarecer o furto de um aparelho celular, quando obteve informações sobre o possível autor. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PF combate abuso sexual infantojuvenil no Paraná

