Polícia Civil prende homem em flagrante no momento em que agredia mulher em praça pública Uma ação rápida da Polícia Civil culminou na prisão de um homem que agredia uma mulher, na Praça do Avião, em Canarana. A prisão, em...

Uma ação rápida da Polícia Civil culminou na prisão de um homem que agredia uma mulher, na Praça do Avião, em Canarana. A prisão, em flagrante, foi realizada neste sábado (16.8), por volta das 9h30 da manhã. A ação ocorreu no exato momento em que um policial civil, em seu horário de folga, transitava pelo local. O policial se deparou com o suspeito, de 34 anos, em cima da mulher, de 32 anos, agredindo-a com socos. O intuito, segundo o policial, era tomar uma garrafa plástica que estava em posse da vítima.

Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: